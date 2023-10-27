Мишустин рассказал о хороших темпах возведения многоэтажек

Доступность новых квартир повысилась

За девять месяцев ведено почти 32 миллиона квадратных метров жилья. Это на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сегодня заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.

Премьер отметил - за последние годы в стране удалось достичь хороших результатов при возведении многоэтажек - повысилась доступность новых квартир, а отношения с застройщиками стали максимально прозрачным. И теперь этот положительный опыт надо распространить на строительство частных домов.

Правительство подготовило законопроект об использовании при расчётах так называемых счетов эскроу. Они применяются для безопасных сделок с недвижимостью. И гарантируют сохранность размещённых на них средств на сумму до 10 миллионов рублей.

Также на заседании обсудили меры поддержки долгосрочных сбережений граждан, подвели итоги сбора урожая и помощь аграрному комплексу. Ещё один приоритетный вопрос - улучшение жилищных условий для многодетных семей.

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