ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин рассказал о хороших темпах возведения многоэтажек

18:15
  • пятница
  • 27 октября 2023

Доступность новых квартир повысилась

За девять месяцев ведено почти 32 миллиона квадратных метров жилья. Это на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сегодня заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.

Премьер отметил - за последние годы в стране удалось достичь хороших результатов при возведении многоэтажек - повысилась доступность новых квартир, а отношения с застройщиками стали максимально прозрачным. И теперь этот положительный опыт надо распространить на строительство частных домов.

Правительство подготовило законопроект об использовании при расчётах так называемых счетов эскроу. Они применяются для безопасных сделок с недвижимостью. И гарантируют сохранность размещённых на них средств на сумму до 10 миллионов рублей.

Также на заседании обсудили меры поддержки долгосрочных сбережений граждан, подвели итоги сбора урожая и помощь аграрному комплексу. Ещё один приоритетный вопрос - улучшение жилищных условий для многодетных семей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Стройка
Стройка
Стройка
Стройка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.