Выбросы лавы происходят на Ключевском вулкане

Шлейф пепла простирается на 280 км

Завораживающие кадры с Камчатки. Там два лавовых потока попеременно сходят с извергающегося Ключевского вулкана. Он самый высокий действующий гигант Евразии.

Как сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения, выбросы лавы происходят на высоту до 500 метров над кратером. Потоки изливаются попеременно по Апахончичскому и Козыревскому желобам на южных склонах вулкана.

Спутниковые данные показали, что шлейф пепла простирается на 280 километров к юго-востоку. Выбросы зафиксированы на высоте пять с половиной километров над уровнем моря.

Ключевской вулкан находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи, расположен в 30 километрах от исполина.

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