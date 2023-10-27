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Набиуллина назвала условие снижения ключевой ставки

15:37
  • пятница
  • 27 октября 2023

Это может произойти в следующем году

Центробанк снизит ключевую ставку, когда увидит устойчивое снижение инфляции.

Об этом в пятницу, 27 октября, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Не исключено, что снижение ставки произойдет уже в 2024 году, отметила она.

Ранее Центробанк в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта - до 15% годовых. Это связано с усилившимся инфляционным давлением, оказавшимся выше ожиданий ЦБ.

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