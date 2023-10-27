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В ХАМАС пообещали "более внимательно" относиться к российским заложникам

16:01
  • пятница
  • 27 октября 2023

Руководители движения рассматривают имеющих двойное гражданство заложников как израильтян

Руководство палестинского движения относится к запросу Кремля об освобождении российских заложников из Газы "более положительно и внимательно, чем к другим". Об этом в интервью РИА Новости заявил глава отдела по внешней политике ХАМАС Муса Абу Марзук.

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Большая часть израильтян имеют двойное гражданство, и представители этих стран, в том числе Россия, уже обращались к ХАМАС по поводу освобождения заложников, удерживаемых на территории палестинского анклава, отметил представитель движения.  

"К запросу из России мы относимся более положительно и внимательно, чем к другим, в силу характера наших отношений", - заявил Абу Марзук.

По его словам, руководители движения вне зависимости от происхождения или второго гражданства удерживаемых заложников рассматривают их в первую очередь как израильтян.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент трудно говорить о каких-либо конкретных действиях властей по освобождению российских граждан, попавших в плен к боевикам палестинского движения ХАМАС.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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