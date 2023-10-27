Выставка "Россия" удивит жителей и гостей столицы

Старт будет дан 4 ноября

На ВДНХ продолжают возвращать к жизни фантастические по красоте павильоны выставки достижений народного хозяйства Советского Союза. На неделе, как написал в своем Телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, закончили реставрацию сразу двух объектов культурного наследия федерального значения - это павильон № 59 "Зерно" и № 51 "Мясная промышленность". В девяностые в них были магазины и офисы и была проделана просто колоссальная работа, чтобы вернуть зданиям исторический облик. В том же павильоне "Зерно", например, по найденным на чердаке осколкам воссоздали стекла звезды, венчающей шпиль, восстановили внутри подсветку, чтобы звезда была видна в любое время, внутри здания отреставрировали уникальную потолочную живопись, лепнину, витражные окна. В павильоне 51, гораздо более известном как "Главмясо", вернули первоначальный вид знаменитой композиции Конгисера "Боец с быком" и, наконец, вернули на историческое здание скульптуры быков. Всю эту красоту совсем скоро можно будет уже увидеть собственными глазами - в павильонах вновь будут проходить выставки. А саму ВДНХ ждёт в самое ближайшее время колоссальное по своему значению и интересности событие. 4 ноября, в день народного единства, будет дан старт грандиозной выставке-форуму "Россия".

Русский, чувашский, татарский, башкирский, бурятский, даже табасаранский – этот диалект лезгинской группы имеет более полусотни падежей и считается самым сложным в мире. Приглашения на выставку-форум "Россия" сейчас звучат на всех языках нашей многонациональной страны! До старта осталось чуть больше недели.

Знаменитое "Поехали" на ВДНХ скажут 4 ноября, в День народного единства. Почти полгода ярмарок, мастер-классов, презентаций и, конечно, увлекательных экскурсий от "Проводников смыслов" - так называют победителей конкурса, который проводила Росмолодежь. Из пяти тысяч заявок выбрали лучших.

"Кто-то из участников посчитал, если посетить хотя бы с часовой экскурсией все города всех наших участников - проводников смыслов, потребуется 400 лет", - говорит Ольга Юракова, руководитель экскурсионно-образовательного проекта программы Росмолодежи "Больше чем путешествие".

В 75-м павильоне сейчас идут последние приготовления, поэтому каска - обязательный атрибут. Осматривать экспозицию можно будет часами! Познавательно, увлекательно и интересно. Причём, как взрослым, так и детям. Промышленность, сельское хозяйство, авиация и, конечно, космос! На макете ракеты "Ангара" можно будет отправиться в далёкое путешествие к звёздам.

Или поближе – на самолете, который будет оснащен профессиональным тренажером для пилотов. Впрочем, путешествовать можно не только в пространстве, но и во времени. Вот самый знаменитый мамонтёнок Югры. Готов к эффектному селфи с посетителями. А это под сводами павильона буквально парит поморский коч.

Чуть севернее, в Мурманской области, стенд региона - словно арктические льды, разрезает ледокол! Аналогов нашему атомному флоту в мире просто нет.

Вообще здесь всё очень современно и технологично. Вот, например, дымковская игрушка. Рядом QR-код. Наводим мобильный телефон, сканируем и читаем всю информацию.

Раскидистый тургеневский дуб из Орловской области настраивает на возвышенный лад. Зеленые пейзажи Белгородчины завораживают. В Кабардино-Балкарии в этом году небывалый урожай яблок. Словно сошедший с картины Петрова-Водкина красный конь затаился где-то в золотых колосьях. На фоне всего этого заскучали пока еще накрытые полиэтиленом белый медведь и зубр. Не иначе - комплексуют на фоне атлетичного соседа. Это не греческий бог, а грозный Енисей – самая полноводная река России.

"Здесь у нас фигура Енисея. Кит как символ того, что у нас в крае нет ничего невозможного. На секундочку, кит заплыл в реку. Проплыл там полтысячи километров по реке. Представляете, какой Енисей, что киту там было достаточно нормально себя чувствовать", - рассказал Александр Нейман.

Не местная байка! Задокументированный исторический факт середины прошлого века. Всё-таки географический центр России. Сегодня Красноярск – восьмой по численности населения город нашей страны, динамичный и очень современный. Достаточно взглянуть на макет.

Большая стройка сейчас и в новых российских регионах. Им на выставке особое внимание. Херсонская и Запорожская области, а также республики Донбасса – уникальный аграрный и промышленный потенциал, но главное люди – наши люди!

"С 2014 года мы твёрдо стоим за право быть русскими. Как наши деды боролись за нас и родную землю. Так и мы сражаемся за светлое будущее своих детей", - отметил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Быть едиными и сплоченными в трудную минуту. Вместе радоваться общим победам и достижениям - вообще отличительная черта граждан нашей большой и дружной страны. 190 народностей. Таких разных и непохожих, но веками живущих в мире и взаимоуважении.

Одна из задач выставки как раз познакомить посетителей с уникальным туристическим потенциалом регионов и госпрограммах для поддержки внутреннего туризма. Потенциал – колоссальный!

"Именно здесь впервые прозвучало слово Россия. На новгородской земле появилась первая школа. Первая книга на русском языке", - рассказал губернатор Новгородской области.

А ведь есть еще янтарное побережье Балтийского моря. Завораживающее северное сияние Заполярья. Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге. Чистейшие воды Байкала и, конечно, горы и аулы Кавказа. Знаменитым ингушским башням, например, более 500 лет.

"Мы хотим показать Россию. Какая она необъятная, какая она самобытная, разная, яркая, сильная. Впервые за всю историю страны все 89 регионов под одной крышей и на одной площадке. Экспозиция сделана с такой любовью, что да, ты, может быть, не находишься на территории того или иного региона, но ты его узнаешь. Ты точно узнаешь", - рассказала Наталья Виртуозова, генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия".

Есть еще непередаваемый аромат крымской лаванды и, конечно, вкус. Выставка "Россия" дарит уникальную возможность путешествия гастрономического. Камчатский краб, бурятские бузы, ставропольские сыры и краснодарские улитки - для эстетов!

Пары из более чем 30 регионов сыграют на выставке свадьбы в национальных традициях. Здесь вообще планируют удивлять! Например, мордовскими розами. Саранск – крупнейший российский поставщик этих цветов. Имя КуZбасику выбирала вся Кемеровская область. Талисман, внешне напоминающий что-то среднее между динозавром и попугаем, имеет реального прототипа. Останки пситтакозавра сибирского палеонтологи обнаружили близ деревни Шестаково в 1953-м. Приангарье, кажется, сочетает несочетаемое – новейший МС-21 и виртуозную игру Дениса Мацуева.

В общем, готовится вся страна. Флаг уже и на Эльбрусе, и на околоземной орбите. Да и само место проведения выставки "Россия" выбрано очень символично. В середине 30-х годов прошлого века ВДНХ создавалась, чтобы показать, чем тогда жила 1/6 часть суши. Первый спутник, дизельный трактор и цветное телевидение – это и многое другое презентовали именно здесь. В 90-х площадку переименовали в ВВЦ, вместе со страной она переживала тяжелые времена. В наши дни вернули историческое название, красоту и изысканность павильонов, а теперь еще и прямое назначение. Большой, дружной и сильной стране снова есть чем гордиться.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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