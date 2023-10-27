"Экстремистка и коммунистка": за что в Германии ополчились на Сару Вагенкнехт

Политики ее боятся

Интереснейшие новости из Германии. Третий по популярности политик страны, наиболее яркая дама-политик левого политического спектра - Сара Вагенкнехт - объявила о создании собственной партии. Партии, которая выступает за снятие санкций с России, импорт российских энергоресурсов и против поставок оружия Украине. Уже в следующем году партия Вагенкнехт планирует участвовать в выборах и, по опросам, может набрать до 27% голосов. Но что тут действует - эффект новизны, работа на электорат, которому надоело, что им пренебрегают или в целом усталость от нынешнего европейского истеблишмента?

Сару Вагенкнехт ненавидят и боятся нынешние руководители Германии, Евросоюза, Америки и Украины. Всем им, а, прежде всего, немецким избирателям депутат Бундестага всегда говорит правду. За что Вагенкнехт на западе по традиции прозвали агентом Кремля, ну то есть занесли в тот же чёрный список, в котором уже числятся 45-й президент США Дональд Трамп, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич, и все остальные, которые считают, что вашингтонское болото не имеет права навязывать свои правила всему миру.

"У нас самое глупое правительство в Европе! Самая большая проблема – это их грандиозная идея - развязать беспрецедентную экономическую войну против России, нашего основного поставщика энергии. Сделаем Америку снова великой – отличная стратегия для немецкого правительства!" – заявила Вагенкнехт.

И ведь, по данным не Вагенкнехт, а немецких и европейских институтов, экономические показатели Германии продолжают ухудшаться, хотя прогнозировалось, что ФРГ как локомотив Евросоюза уже в 2023 году сможет не только восстановиться, но и стать третьей экономикой мира, отодвинув Японию. Увы, но, согласно новым прогнозам, инфляция и безработица продолжают расти, зато падают производство, деловая активность и потребительская способность.

"Ожидается, что экономика Германии сократится в этом году. Пять ведущих исследовательских институтов представили свой осенний прогноз, в котором они исправили своё предыдущее позитивное предположение о минимальном росте в сторону понижения", - сообщают западные СМИ.

"Институты изменили экономические прогнозы, потому что промышленность и потребление восстанавливаются медленнее, чем прогнозировалось весной. К этому следует добавить, что политика федерального правительства вызывает беспокойство у компаний и домохозяйств – это затрудняет экономическое планирование и способствует тому, что экономика не может быстро выйти из спада", - рассказал Оливер Хольтемёллер, вице-президент Института исследования экономики имени Лейбница.

В переводе на обывательский язык – немецкие предприятия банкротятся, а потенциальные потребители отказываются тратить деньги, предпочитая копить на чёрный день. В общем, Сара Вагенкнехт ничуть не преувеличила, когда в ролике, презентующем создание новой партии "За разум и справедливость", показала Германию в чёрно-белом цвете - с разрушенными предприятиями, нищими пенсионерами, родителями не видящими будущего для своих детей, и работающим населением, которому теперь приходится экономить даже на бензине и газе.

Вагенкнехт утверждает, что немецкое правительство годами игнорировало желания большинства, зато продвигало авторитарный политический стиль правления. И сейчас, пока не поздно, надо начать спасать Германию.

"ФРГ имеет, пожалуй, худшее правительство в своей истории. Правительство, которое действует бессистемно, недальновидно и некомпетентно. Мы решили основать новую партию, так как убеждены - то, что происходит сейчас, не должно продолжаться. Иначе через 10 лет мы не узнаем свою страну", - заявила Вагенкнехт.

В плане Вагенкнехт нет никаких секретов, зато есть большая проблема – он противоречит не только нынешней официальной политике Германии, но и политике Евросоюза, и Америки, естественно. И, похоже, хотя Вагенкнехт только запустила процесс создания новой партии, против неё уже начали вести войну - пока информационную.

"Вагенкнехт хочет, чтобы мы снова покупали российские нефть и газ. То есть линии, которые проводит Сара Вагенкнехт, понятны. Давайте посмотрим на опросы – 12 процентов немцев могли бы представить, что они голосуют за эту партию. Её ещё нет, но избиратели, похоже, ждут её. И это тоже должно быть тревожным сигналом – всем в этой стране", - отметил корреспондент BILD Питер Тиде.

Вагенкнехт уже обозвали и экстремисткой, и коммунисткой, и богатейкой-лицемеркой, которая собирается бороться за нищих работяг. В общем, демократический запад всегда одинаково затыкает рот тем политикам, которые выбиваются из сценария, утверждённого Вашингтоном. А ведь в действительности Вагенкнехт обещает своим избирателям бороться лишь за то, о чём они давно просили власть.

"Она критикует неконтролируемую миграцию – делает ставку на сдерживание, она выступает за повышение минимальной заработной платы, она критикует санкционную политику в отношении России и выступает против использования немецких солдат в международных конфликтах", - говорит корреспондент ZDF Андреа Маурер.

Ну а ещё Вагенкнехт призывает начать переговоры по украинскому конфликту и остановить поставки оружия киевскому режиму. Её петицию подписали почти 900 тысяч человек, а февральская демонстрация в центре Берлина стала подтверждением желания немцев прекратить спонсировать правительство Зеленского.

"Запад обязан остановить эту войну – независимо от того, что говорит Зеленский в сотнях своих видеообращений. Проигравшей стороной во всём этом является Европа и особенно Германия - которую ещё, по всей видимости, делают военной целью, чтобы германо-российское сотрудничество, которого всегда опасалось США, было невозможным сейчас и в будущем", - заявила Вагенкнехт.

Так же откровенно Вагенкнехт призывает признаться Америку в подрыве газопроводов "Северный поток 1 и 2", в общем, можно точно сказать – в Германии вырос политик, неудобный сразу для всего коллективного запада, причём, если Вагенкнехт удастся в свою партию перетянуть таких же амбициозных и смелых политиков, то через несколько лет в Германии может появиться канцлер не менее сильный, чем Ангела Меркель.

"Если бы Сара Вагенкнехт напрямую участвовала бы в борьбе с нынешними партийными лидерами, где Олаф Шольц бы не занял наверняка первое место, может быть, и Сара не заняла бы, но тем не менее - Сара достаточно быстро перешла бы в категорию тяжеловесов, и вполне могла бы – абстрактно, теоретически - быть на уровне Ангелы Меркель", - рассуждает Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН.

Немецкие политтехнологи считают, что Вагенкнехт нужна поддержка от уже состоявшегося политика, например, такого как Герхард Шрёдер. Но на этой неделе экс-канцлер Германии уже заочно отказался менять партию, хотя и назвал Вагенкнехт умной.

Зато Шрёдер, как и Вагенкнехт, признал, что Германия больше не ведёт суверенную политику. И вот эта проблема, пожалуй, самая главная. Без решения которой нерешенными останутся и все остальные вопросы. Ну а то, что партия "Левые", из которой Вагенкнехт вышла, и партия "Альтернатива для Германии" со схожими лозунгами назвали Сару Вагенкнехт предательницей, которая ничего не добьётся, а лишь украдёт их голоса, так это сугубо внутрипартийные проблемы. Куда важнее то, что в Евросоюзе появляется всё больше политиков, готовых бороться с системой, навязанной из-за океана.

Вера Щирова, "ТВ Центр"

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