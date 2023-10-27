Война между Израилем и ХАМАС: что показал конфликт на Ближнем Востоке

Дипломатического решения сейчас нет

Война между Израилем и ХАМАС, как вогнутое зеркало, отразила, подчеркнув все болевые точки, интереснейшую и опаснейшую особенность наших дней. Конфликт на Ближнем Востоке – однозначно, конфликт не региональный - цивилизационный. И то, что было апробировано на Украине и вокруг Украины в данном случае приобрело масштабы уже абсолютно иные. Убийство по национальному признаку, которое было разрешено Украине, но шепотом, не привлекая внимания и делая вид, что убивают русских за что угодно, но только не за то, что они русские, теперь, как в худшие времена начала прошлого века, опять провозглашено священным правом одной нации. Более того, это нация прямым текстом заявляет - те, кто не с нами, те против нас. Любое сомнения в словах официального Израиля сталкивается с таким потоком в лучшем случае оскорблений, что поддерживать диалог просто невозможно. Впрочем, с той стороны линии фронта ситуация абсолютно такая же. Парадоксальная ситуация. Буквально за три недели из жертвы, которой сочувствовал весь мир, Израиль превратился в государство-агрессор, а безусловные убийцы и террористы из ХАМАС отошли на задний план на фоне мученической смерти палестинских женщин и детей.

Власти в Европе не знают, что делать со сторонниками Палестины. Тысячи европейцев, притом не только мигранты, выходят на улицы, чтобы поддержать, прежде всего, мирных жителей сектора Газа. Полиция реагирует жестко. Во Франции десятки задержанных, в том числе с применением силы, сотни человек получили штрафы. В какой-то момент западная демократия дала трещину – все митинги в поддержку Палестины запретили в Германии и Франции. Канцелярия Шольца выразилась однозначно – граждане Германии и гости страны имеют право только на одну позицию – безоговорочная поддержка Израиля. Все остальное – вне закона.

Ранее глава фракции ХДС/ХСС в парламенте Германии предложил связать получение гражданства с признанием права Израиля на существование. По его словам, внесение такого пункта в закон поможет в борьбе с антисемитизмом. О существовании Палестины депутат при этом не упомянул. Подавляющее большинство западных политиков, безусловно, поддерживают Тель-Авив. А вот с простыми гражданами, знаменитостями и общественниками ситуация другая. По сути, произошел водораздел по границе "власть-улица".

"Все прекрасно понимают, что есть некая несправедливость, даже люди, наверное, не особо вовлеченные в этот конфликт, они понимают, что есть террористические проявления со стороны ХАМАСа, но при этом ответ носит непропорциональный характер, совершенно непропорциональный. И тут есть еще важная деталь: одно дело, когда некая группировка прибегает к террористическим методам – это плохо, порицаемо, печально. И совсем другое дело, когда на уровне государства уже используются такие методы, которые, может, не террористические, но после которых даже ооновские чиновники начинают поговаривать о геноциде, о преступлениях против человечности", - отметил политолог, востоковед Андрей Онтиков.

Те, кого называют лидерами мнений, пошли вразрез с официальной позицией большинства западных правительств. Экологическая активистка Грета Тунберг, на родине которой – в Швеции регулярно сжигают Коран, открыто поддержала Палестину:

"Мир должен выступить и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц".

После этой публикации министерство образования Израиля приняло решение изъять из школьной программы все упоминания о шведской активистке. При этом официальные медиа Тель-Авива нередко отвечают на высказывания знаменитостей в поддержку Палестины. Как было в случае с известной моделью Джиджи Хадид. Притом, что она отдельно осудила террористические атаки против мирных израильтян. Но этого, по мнению израильских дипломатов, оказалось недостаточно.

Кроме резкой реакции израильского МИДа семье Хадид начали угрожать. Модель и ее родные вынуждены были сменить номера телефонов и усилить охрану. Палестино-израильский конфликт не обошел стороной даже аполитичную порноиндустрию. Популярная в определенных кругах актриса арабского происхождения Миа Халифа выступила с поддержкой в адрес мирного населения сектора Газа. После чего получила штраф от одной из крупнейших интернет-площадок видео для взрослых. Наказали и Юсефа Аталя – футболиста сборной Алжира и французского клуба Ницца. За пропалестинские высказывания его отстранили от тренировок. Под раздачу попадают и граждане Израиля, которые не согласны с излишне жестким, по их мнению, ответом своей родины на террористическую атаку 7 октября.

Арабо-израильские страсти кипят и в западных СМИ. Возмущение Тель-Авива вызывают любые вопросы о жертвах среди мирного населения Газы. Особенно отметился экс-премьер Нафтали Беннет, который за неделю устроил два скандала в эфирах телеканалов.

Скандал произошел и в эфире CNN. Канал прервал трансляцию якобы из-за технических неполадок после того, как солдат армии США во время незапланированного интервью раскритиковал Пентагон за излишнюю активность на Ближнем Востоке.

И это далеко не единственный пример, когда западные СМИ не давали возможность высказать хотя бы нейтральную позицию по конфликту, не говоря уже о поддержке Палестины. Но даже несмотря на такие старания, общественное мнение с момента террористической атаки 7 октября серьезно изменилось. Месть жертвы оказалась избыточной.

"На западе отношение к Израилю изменилось. И на улицах европейских городов и у политиков некоторых есть разные мнения по этому поводу. Потому что, в принципе, когда Израиль начал отвечать Газе, был дан несоразмерный ответ. На убийство нескольких сотен людей террористами, я подчеркиваю – террористами, был дан такой удар, что погибли несколько тысяч мирных жителей Газы, которые ни в чем не повинны. В этом заключается главная проблема", - рассуждает Фархад Ибрагимов, преподаватель РАНХиГС при президенте РФ, эксперт МДК "Валдай".

Ответ оказался таким жестким, что даже генсек ООН, которого часто обвиняют в замалчивании неудобных для запада тем, вынужден был выступить с заявлением. Антониу Гуттериш осудил атаки ХАМАС на Израиль, однако призвал помнить, что для этого были предпосылки. По сути, генсек сказал очевидную вещь: нападение ХАМАС на мирных израильтян, в том числе убийства женщин и детей – это жестокий теракт, который не может быть оправдан ни одним психически здоровым человеком. Но и ответ Тель-Авива – исключительно кровожадный.

Проблема в том, что и Израиль, и Газа сами загнали себя в такую ситуацию, когда даже смягчить риторику – это значит признать собственное поражение. И дипломатического решения конфликта сейчас просто нет. Поэтому стороны и продолжают повышать ставки в надежде, что противник дрогнет. У Израиля по сравнению с ХАМАС больше медийных возможностей, поэтому реакция Тель-Авива на любую позицию, кроме безоговорочной поддержки Израиля, оказывается резкой и звучит громко. Как и в случае с ответом на выступление Гутерриша.

Израильский МИД назвал выступление генсека ООН позором и предвзятой позицией. Тель-Авив даже заявил, что не будет выдавать визы сотрудникам организации. О том, что во многом благодаря именно ООН и появилось государство Израиль, в самом Израиле сегодня уже предпочитают не вспоминать. Как и о том, чьи земли они заняли. Позицию Тель-Авива емко озвучил министр иностранных дел Эли Коэн: есть только одна сторона, которую можно поддерживать. О законных правах палестинцев в Израиле предпочитают не вспоминать. При этом старший товарищ и защитник Тель-Авива – Вашингтон - по сути, дал своим подопечным карт-бланш на любые, даже самые жесткие действия. И такой подход, очевидно, не ведет к деэскалации.

"Мы видим попытки некоторых сил спровоцировать дальнейшую эскалацию, втянуть в конфликт как можно больше других стран и народов, используя их в своих корыстных интересах, запустить настоящую волну хаоса, взаимной ненависти не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами", - заявил Владимир Путин.

Важный фактор, по мнению многих экспертов, и предстоящие президентские выборы в США. Команда Байдена уже осознала, что при всем желании не сможет предъявить избирателям успехи на Украине, поэтому Вашингтону, как часто бывало, нужна маленькая победоносная война. По мнению Нью-Йорк Таймс, Израиль не сможет в одиночку победить ХАМАС. Тель-Авиву необходима помощь западной коалиции во главе с Вашингтоном. Иран, который является серьезной военной силой, уже предупреждал, что не оставит без внимания израильскую наземную операцию в секторе Газа. А в случае активного участия Пентагона в конфликт на стороне палестинцев вмешаются и другие региональные игроки. Не исключено, что даже Турция, которая в последнее время все активнее защищает Газу на дипломатическом фронте. При таком раскладе маленькая война рискует перерасти в большую и даже мировую. Явных победителей в которой точно не будет.

Денис Большаков, "ТВ Центр"

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