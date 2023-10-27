Собянин заявил о планах укрепить экономические связи между Москвой и Карелией

Субъекты заключат офсетный контракт на поставку щебня

Москва и Карелия подпишут межсубъектный контракт с инвестиционными обязательствами в сфере производства строительных материалов.

Об этом в пятницу, 27 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Принято решение о заключении офсетного контракта для гарантированных поставок щебня по стабильным ценам.

Столица проведет конкурс на право заключения контракта. Новый офсет обеспечит в течение трех лет гарантированные поставки.

Общий объем инвестиций в реализацию контракта оценивается более чем в три миллиарда рублей. Власти планируют построить производственный комплекс, закупить оборудование и вагоны для перевозки щебня. Москва планирует закупать около 13,7 миллиона тонн щебня в течение 10 лет.

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