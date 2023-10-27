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Мощный взрыв прогремел в Николаевской области

16:08
  • пятница
  • 27 октября 2023

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины

Мощный взрыв прогремел в Николаевской области на юге Украины. Об этом сообщают украинские СМИ. По их данным, в двух украинских регионах сохраняется ракетная опасность.

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РИА Новости приводит информацию украинского интернет-издания"Страна.ua", которое пишет о ракетах в Николаевской и Кировоградской областях. Ранее воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины, в Николаевской области она звучит до сих пор.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлялась в Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и Полтавской областях.  Сирены звучали также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

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