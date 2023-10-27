В ХАМАС объявили о готовности освободить заложников

Мешают израильские бомбардировки

Палестинское движение ХАМАС с первого дня эскалации говорило о нежелании удерживать кого-либо из гражданских лиц. Однако вывод заложников невозможен, пока Израиль не прекратит огонь, заявил член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

Марзук подчеркнул, что условия на месте не позволяют вывести заложников. Идут интенсивные бомбардировки, массовые убийства и разрушения. Разрушено 250 тысяч единиц жилья, убиты более семи тысяч человек. По словам представителя ХАМАС, передвижение просто невозможно: Израиль продолжил бомбардировки, пока около 50 из заложников не были убиты.

Ранее палестинское движение сообщало о гибели в результате израильских обстрелов по меньшей мере 21 заложника, в том числе четырех иностранцев. По разным данным, от 200 до 250 захваченных на юге Израиля 7 октября заложников были перемещены в сектор Газа, передает РИА Новости.

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