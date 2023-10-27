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В ХАМАС объявили о готовности освободить заложников

16:33
  • пятница
  • 27 октября 2023

Мешают израильские бомбардировки

Палестинское движение ХАМАС с первого дня эскалации говорило о нежелании удерживать кого-либо из гражданских лиц. Однако вывод заложников невозможен, пока Израиль не прекратит огонь, заявил член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

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Марзук подчеркнул, что условия на месте не позволяют вывести заложников. Идут интенсивные бомбардировки, массовые убийства и разрушения. Разрушено 250 тысяч единиц жилья, убиты более семи тысяч человек. По словам представителя ХАМАС, передвижение просто невозможно:  Израиль продолжил бомбардировки, пока около 50 из заложников не были убиты.

Ранее палестинское движение сообщало о гибели в результате израильских обстрелов по меньшей мере 21 заложника, в том числе четырех иностранцев. По разным данным, от 200 до 250 захваченных на юге Израиля 7 октября заложников были перемещены в сектор Газа, передает РИА Новости.

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