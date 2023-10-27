В Госдуме предложили использовать смартфон в школах только в экстренных случаях

Документ внесен в базу нижней палаты

В Думу внесли законопроект, разрешающий использование смартфонов на уроках только в целях обучения и в экстренных случаях.

Документ размещен на портале системы обеспечения законодательной деятельности. Ожидается, что с принятием закона, школьники начнут меньше отвлекаться на уроках.

Ранее глава комитета Госдума по просвещению Ольга Казакова заявила, что новый законопроект запретит использовать на уроках смартфоны, умные часы и другие гаджеты, отвлекающие от обучения. Депутат объяснила, что пока есть более занимательные и легкие для восприятия факторы, школьник не будет погружаться в учебный материал, решать задачи.

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