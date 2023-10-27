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Макрон заявил об ослаблении ЕС из-за встречи Орбана с Путиным

17:09
  • пятница
  • 27 октября 2023

Президент Франции раскритиковал "несогласованные" действия венгерского премьера

Действия европейских политиков, предпринятые без согласования с партнерами по ЕС, ослабляют внешнеполитическую позицию Евросоюза. Так отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон на встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Китае.

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Макрон признал, что Брюссель не может запретить ни одному из европейских политиков встречаться с тем или иным иностранным лидером. Однако, что касается отношений с Россией, то такие двусторонние контакты нельзя использовать для обсуждения вопросов, которые могут ослабить единство Европы, сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Французскому президенту особенно не понравилось высказанное Орбаном несколько дней назад сравнение нынешнего руководства ЕС с руководством СССР. По словам Макрона, он осуждает подобные "заблуждения".

Венгрия ранее отклонила поправки в бюджет ЕС, касающиеся помощи Украине. Орбан заявил, что ЕС необходимо разработать новую стратегию в отношении Киева, а уже потом определить, какое требуется финансирование, передает ТАСС.

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