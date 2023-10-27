ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Олега Царева

Экс-депутат в реанимации

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева.

Об этом вечером в пятницу, 27 октября, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Дело расследуется по статье "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". Следственные действия продолжаются.

Сегодня утром на бывшего народного депутата Украины Олега Царева было совершено покушение. Нападение было совершено возле санатория имени Кирова в Ялте – в бывшего парламентария, вероятно, стреляли, написал в одной из своих социальных сетей председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

В настоящий момент Царев находится в реанимации, ему делают операцию.

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