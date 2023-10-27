"Мрачно и некомфортно": москвичам пообещали сильный гололед

Ветер усилится до 6-11 метров в секунду

Снежный покров в столице к утру субботы вырастет до 7-8 сантиметров. Снегопад в Москве продолжается, температура понижается. По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, ночью температура опустится до отрицательной, днем поднимется до 0 - 2 градусов тепла.

Синоптик предупреждает, что такие показатели создают условия для гололеда, налипания льдинок на проводах и ветках деревьев. мокрый снег тоже будет налипать. Гололедица будет не только на дорогах, пешеходам нужно быть внимательными во дворах, рассказал Вильфанд агентству "Москва".

По словам метеоролога, погода на выходных будет мрачной и некомфортной. Ветер усилится до 6-11 метров в секунду, к вечеру субботы начнется дождь. В воскресенье в столице – от минус 2 до плюс 3 градусов, мокрый снег.

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