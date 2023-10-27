Польский эксперт признал выигрышное положение ВС России на Украине

Русские владеют инициативой

Российские войска на Украине находятся в выигрышном положении с точки зрения тактики, считает полковник в отставке Петр Левандовский. По его словам, основные события разворачиваются сейчас в окрестностях Авдеевки. Русские атакуют в месте предполагаемого прорыва, в соответствии с военной наукой - это тревожный сигнал.

Как объяснил ветеран войны в Ираке и Афганистане польскому порталу Onet.pl, русским достаточно пробить небольшую брешь. Если даже на небольшом участке украинская оборона рухнет, а у русских будут силы, чтобы туда прорваться, то украинцы рискуют оказаться в окружении, заявил Левандовский.

В то же время, утверждает полковник, даже если русские окружат украинцев в районе Авдеевки, то это ненадолго. По словам Левандовского, у украинцев есть резервы, которое они еще не вводили в бой. И они ждут этого окружения, чтобы сразу же его прорвать, считает польский офицер.

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