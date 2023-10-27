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Собянин: Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

18:21
  • пятница
  • 27 октября 2023

Снегопад в Москве продолжается

Мэр столицы Сергей Собянин попросил автомобилистов быть внимательнее на дороге из-за непогоды. Как отметил он в своем Телеграм-канале, в ближайшее время ожидается снег, переходящий в дождь.

Мэр призвал автомобилистов соблюдать скоростной режим. "Из-за колебания температуры возможны гололедица, налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Городские службы работают в режиме повышенной готовности", – сообщил Собянин.

Снегопад в Москве продолжается, температура понижается. По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, такие показатели создают условия для гололеда. Он отметил, что погода в эти выходные будет мрачной и некомфортной.

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