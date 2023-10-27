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Главкомом ВКС России назначен генерал-полковник Афзалов

19:02
  • пятница
  • 27 октября 2023

Информацию о назначении подтвердили в Минобороны

Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил России. Информацию подтвердили в Минобороны. В сообщении на сайте военного ведомства отмечается, что назначение произошло в октябре 2023 года, дата не указывается.

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Выпускник Военной академии Генштаба Вооруженных сил в августе 2018-го был назначен начальником главного штаба ВКС России. В октябре 2023-го стало известно о назначении Афзалова временно исполняющим обязанности главкома ВКС России вместо генерала армии Сергея Суровикина.

Афзалов родился 9 июня 1968 года под Симферополем, окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО, Военный университет ПВО. По данным Минобороны, Афзалов награжден орденами "За военные заслуги", "Александра Невского", "За заслуги перед Отечеством" VI и III степени и многими медалями, передает ТАСС.

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