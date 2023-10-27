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Россияне могут отправить посылки весом до 10 кг для участников СВО бесплатно

19:06
  • пятница
  • 27 октября 2023

Эта услуга доступна во всех отделениях Почты России

Правительством совместно с Почтой России для поддержания военнослужащих (в том числе призванных по частичной мобилизации), принимающих участие в специальной военной операции, а также с целью поднятия боевого духа, организации их связи с близкими и родственниками, реализована возможность отправки посылок на безвозмездной основе в зону СВО.

Во всех отделениях Почты России имеется возможность отправить посылки в район проведения СВO бесплатно весом не более 10 килограммов. При оформлении посылок в адресной строке необходимо указывать фамилию, имя и отчество адресата, номер войсковой части, индекс 103400, и адрес - город Москва, 103400.

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