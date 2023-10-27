Словакия отказалась поддержать антироссийские санкции ЕС

12-й пакет затрагивает атомную сферу

Словакия откажется поддерживать новые санкции Евросоюза против России, если они затронут атомную сферу. Как заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, позиция Братиславы связана с работой АЭС в стране и снабжения их топливом.

Фицо подчеркнул, что в вопрос санкций правительство намерено внимательно следить, чтобы эти ограничения, в первую очередь, не вредили самой Словакии. В то же время, в 12-м санкционном пакете, судя по всему, есть пункты, касающиеся атомной сферы, передает РИА Новости.

В целом, полагает словацкий премьер, антироссийские санкции не работают. При этом Фицо не считает верным голосование против каждого предлагаемого ограничения. Политик подчеркнул: он будет принимать решение, основываясь на том, как рестрикции могут повлиять на Словакию.

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