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В Совфеде назвали заказчиков покушения на Царева

20:09
  • пятница
  • 27 октября 2023

Стреляли по указанию СБУ

Покушение на Олега Царева, бывшего депутатом Верховной Рады с 2002 по 2014 годы - это террористическое нападение на общественного и политического деятеля. В него стреляли по указанию СБУ, заявил первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Олега Царева
Песков не располагает информацией о покушении на Царева

Цареву, как и Захару Прилепину, Дарье Дугиной, Владлену Татарскому, Евгению Жилину неоднократно поступали угрозы с украинской стороны. Сейчас Царев находится в реанимации и борется за жизнь, написал сенатор в Telegram.

На жизнь экс-депутата Верховной Рады Украины покушались ночью в Ялте. Неизвестный дважды выстелил в Олега Царева. Как сообщили в ФСБ, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.

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