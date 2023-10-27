В Совфеде назвали заказчиков покушения на Царева

Стреляли по указанию СБУ

Покушение на Олега Царева, бывшего депутатом Верховной Рады с 2002 по 2014 годы - это террористическое нападение на общественного и политического деятеля. В него стреляли по указанию СБУ, заявил первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

Цареву, как и Захару Прилепину, Дарье Дугиной, Владлену Татарскому, Евгению Жилину неоднократно поступали угрозы с украинской стороны. Сейчас Царев находится в реанимации и борется за жизнь, написал сенатор в Telegram.

На жизнь экс-депутата Верховной Рады Украины покушались ночью в Ялте. Неизвестный дважды выстелил в Олега Царева. Как сообщили в ФСБ, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.

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