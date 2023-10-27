ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦАХАЛ расширил наземную операцию в секторе Газа

20:35
  • пятница
  • 27 октября 2023

Продолжается массированный артобстрел

Армия обороны Израиля расширяет наземную операцию в секторе Газа. Заявление представителя ЦАХАЛ приводит агентство ТАСС.

Сектор Газа заявил о крахе системы здравоохранения
Армия Израиля подвергла новым обстрелам сектор Газа

Как сообщают арабские телеканалы, массированные атаки израильских сил полностью парализовали систему связи в Газе. Бомбардировки сразу нескольких районов сектора ведутся с воздуха, из наземных орудий и со стороны моря.

Очевидцы утверждают, что нынешний удар ЦАХАЛ по Газе – самая мощная атака с начала вооруженного конфликта 7 октября. После массированных ударов на всей территории сектора Газа перестал работать мобильный интернет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие армии Израиля
Военнослужащие армии Израиля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.