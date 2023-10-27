ЦАХАЛ расширил наземную операцию в секторе Газа

Продолжается массированный артобстрел

Армия обороны Израиля расширяет наземную операцию в секторе Газа. Заявление представителя ЦАХАЛ приводит агентство ТАСС.

Как сообщают арабские телеканалы, массированные атаки израильских сил полностью парализовали систему связи в Газе. Бомбардировки сразу нескольких районов сектора ведутся с воздуха, из наземных орудий и со стороны моря.

Очевидцы утверждают, что нынешний удар ЦАХАЛ по Газе – самая мощная атака с начала вооруженного конфликта 7 октября. После массированных ударов на всей территории сектора Газа перестал работать мобильный интернет.

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