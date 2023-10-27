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Три человека пострадали в аварии автобуса в центре Москвы

21:13
  • пятница
  • 27 октября 2023

Причина ДТП, скорее всего, непогода

Авария автобуса в центре Москвы. Как сообщает Telegram-канал 112, ДТП произошло на Таганской улице .

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Как стало известно, рейсовый автобус врезался в автомобиль с "мигалкой". Затем транспорт выехал на тротуар и врезался в фонарный столб.

Причиной ДТП, скорее всего, стал выпавший в столице снег. По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека – два пассажира автобуса и водитель легкового автомобиля.

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