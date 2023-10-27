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На Украине признали успехи ВС России под Авдеевкой

21:41
  • пятница
  • 27 октября 2023

Российские силы серьезно улучшили свои позиции

Российские силы серьезно улучшили свои позиции под Авдеевкой, в районе сел Водяное и Тоненькое. Успехи ВС России признал украинский военный эксперт Константин Машовец.

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По словам эксперта, под Авдеевкой российская армия применила новую тактику - попеременно активирует то северную, то южную ударные группировки, отказавшись от тотального наступления. ВС России перешли к четко выверенным атакам и штурмовым действиям на отдельных участках и направлениях, сказал Машовец изданию "Страна.ua".

Минобороны России в своей традиционной сводке сообщило, что российские войска существенно улучшили положение по переднему краю в районе Авдеевки. Отмечалось, что это стало возможным благодаря поддержке с воздуха и предварительной артподготовке.

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