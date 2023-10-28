ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Израильские танки вошли в сектор Газа

10:03
  • суббота
  • 28 октября 2023

Военная операция ЦАХАЛ расширяется

Армия Израиля расширила масштаб наземных операций в секторе Газа. Этой ночью танки вошли на территорию анклава, который подвергся также атакам со стороны военных кораблей. Продолжают обстрелы артиллерия и авиация.
Война между Израилем и ХАМАС: что показал конфликт на Ближнем Востоке

В то же время в ЦАХАЛ отмечают: это ещё не начало масштабной операции, о которой заявлял премьер-министр Нетаньяху. На данный момент в палестинском анклаве отсутствуют все виды связи, ВОЗ не может связаться со своими сотрудниками, сообщает "ТВ Центр".

В арабских СМИ сообщают об успешных действиях бойцов ХАМАС, которые поразили несколько израильских бронемашин и вытеснили военных с территории на севере Газы. Столкновения идут и в городе Наблус на западном берегу реки Иордан. А сигналы воздушной тревоги снова звучали этой ночью в южных регионах Израиля - исламисты продолжают обстреливать города.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Армия Израиля
Армия Израиля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.