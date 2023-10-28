Израильские танки вошли в сектор Газа

Военная операция ЦАХАЛ расширяется

Армия Израиля расширила масштаб наземных операций в секторе Газа. Этой ночью танки вошли на территорию анклава, который подвергся также атакам со стороны военных кораблей. Продолжают обстрелы артиллерия и авиация.

В то же время в ЦАХАЛ отмечают: это ещё не начало масштабной операции, о которой заявлял премьер-министр Нетаньяху. На данный момент в палестинском анклаве отсутствуют все виды связи, ВОЗ не может связаться со своими сотрудниками, сообщает "ТВ Центр".

В арабских СМИ сообщают об успешных действиях бойцов ХАМАС, которые поразили несколько израильских бронемашин и вытеснили военных с территории на севере Газы. Столкновения идут и в городе Наблус на западном берегу реки Иордан. А сигналы воздушной тревоги снова звучали этой ночью в южных регионах Израиля - исламисты продолжают обстреливать города.

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