Генассамблея ООН потребовала перемирия между Израилем и Газой

Стороны конфликта пока не прислушались к мнению мирового сообщества

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. "За" проголосовали 120-ть государств, в том числе Россия и Китай. 14 выступили против.

Документ был внесён Иорданией от группы арабских стран. В работе над текстом принимала участие и Москва. Резолюция осуждает насилие по отношению к мирным гражданам, призывает Израиль и движение ХАМАС к прекращению огня, освобождению заложников и пленных, указывает на необходимость доступа в сектор Газа гуманитарных миссий, сообщает "ТВ Центр".

Комментируя принятие резолюции, представитель нашей страны Василий Небензя выразил сожаление позицией западных государств, которые поддерживают лишь одну из сторон конфликта.

"К сожалению, из-за позиции западных делегаций Совет безопасности ООН не смог принять никакого решения, но в Генеральной Ассамблее голос объединённого арабского мира и всех здравомыслящих членов международного сообщества возобладал. Теперь обе стороны обязаны к нему прислушаться. Прежде всего, это касается немедленного перемирия, которое должно привести к прекращению насилия", - сказал российский дипломат.

Со своей стороны, Израиль резко прокомментировал принятие резолюции ООН. Глава МИД еврейского государства написал на своей странице в соцсети: "Тель-Авив категорически отвергает постыдный призыв международного сообщества к прекращению огня. И по-прежнему стремится к военному решению конфликта и физическому уничтожению движения ХАМАС".

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