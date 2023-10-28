Бойцам группировки "Запад" вручили государственные награды

За мужество и героизм

Рядом с линией соприкосновения прошло вручение государственных и ведомственных наград военнослужащим группировки "Запад". За проявленные мужество и героизм бойцам артиллерийских, танковых, разведывательных и штурмовых подразделений медали "За отвагу" и "За спасение погибавших", а также "За боевые отличия" вручил заместитель министра обороны Виктор Горемыкин.

Во время торжественной церемонии он отметил, что чёткое выполнение поставленных задач солдатами и офицерами позволяет и дальше развивать успех наших войск. Сразу после награждения военнослужащие вернулись на свои позиции, сообщает "ТВ Центр".

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