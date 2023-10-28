Мужество в зоне СВО: подвиг рядового Павлова

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о примерах отваги наших военнослужащих в зоне СВО. Старший лейтенант Андрей Лоскутов, несмотря на массированный обстрел противника, пытавшегося прорвать нашу оборону, принял решение развернуть дополнительные средства связи.

Переданная командованию группировки войск информация о дислокации радикалов позволила нанести огневое поражение. Боевики, потеряв личный состав и технику, отступили, сообщает "ТВ Центр".

Рядовой Алексей Павлов во время дежурства обнаружил в лесополосе большое количество пехоты и техники ВСУ. Выбрав выгодную позицию, он открыл огонь из пулемёта по боевикам. Алексей уничтожил троих и не дал вражеской группе возможность атаковать. Вскоре националисты были отброшены на исходные позиции.

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