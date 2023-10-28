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Мужество в зоне СВО: подвиг рядового Павлова

11:06
  • суббота
  • 28 октября 2023

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о примерах отваги наших военнослужащих в зоне СВО. Старший лейтенант Андрей Лоскутов, несмотря на массированный обстрел противника, пытавшегося прорвать нашу оборону, принял решение развернуть дополнительные средства связи.
Минобороны России представило новых героев СВО

Переданная командованию группировки войск информация о дислокации радикалов позволила нанести огневое поражение. Боевики, потеряв личный состав и технику, отступили, сообщает "ТВ Центр".

Рядовой Алексей Павлов во время дежурства обнаружил в лесополосе большое количество пехоты и техники ВСУ. Выбрав выгодную позицию, он открыл огонь из пулемёта по боевикам. Алексей уничтожил троих и не дал вражеской группе возможность атаковать. Вскоре националисты были отброшены на исходные позиции.

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