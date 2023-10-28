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Обнаружено тело стрелка из штата Мэн

10:27
  • суббота
  • 28 октября 2023

Он покончил с собой

В американском штате Мэн обнаружили тело мужчины, который 26 октября устроил массовую бойню в Люьистоне. Перемещаясь по городу на автомобиле, он открывал огонь по людям в трёх местах - в баре, боулинге и торговом центре. Жертвами нападений стали 18 человек, ещё 13 получили ранения.

Губернатор штата подтвердила - тело 40-летнего Роберта Карда обнаружено после двух дней напряжённых поисков. Стрелок покончил с собой. Причём предсмертную записку нашли ещё в день нападений. Кард обращался в ней к сыну, однако не раскрывал мотивов своих действий.

Известно, что он работал инструктором по стрельбе, а недавно проходил лечение в психиатрической больнице, и ранее уже угрожал атаковать военную базу, сообщает "ТВ Центр".

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