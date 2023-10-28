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Огромный алабай напал на мужчину в Башкирии

12:50
  • суббота
  • 28 октября 2023

Собаку доставили в спецприёмник

В Башкирии стая собак едва не загрызла человека. Огромный алабай намертво вцепился в мужчину, прокусил ему руку. Агрессивного пса поместили в спецприёмник. Ситуацией заинтересовалась прокуратура, ведь судя по ошейнику, у собаки есть хозяин.
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Совладать с такой мощью не удаётся даже взрослому человеку. Собака породы алабай вцепилась зубами мужчине в руку. Он падает, не может встать на ноги и зовёт на помощь. Сопротивление кажется бесполезным.

Пострадавший уверен, что всё могло обернуться трагедией. Буквально за пару минут до нападения алабая мужчина как раз вёл детей в садик и в школу. Если бы собака накинулась на ребят, то он бы их даже не спас - не справился бы с псом. Мужчине помог водитель, который проезжал мимо, сообщает "ТВ Центр".

После случившегося на место происшествия незамедлительно выехала служба отлова. Поймать алабая удалось не без труда: собака большая, озлобленная и очень сильная. На неё даже не сразу подействовали транквилизаторы, которыми специалисты пытались успокоить животное.

Сейчас алабая осматривают ветеринары в приюте. На нём был ошейник, само животное ухоженное и находится в прекрасной физической форме. Не исключено, что это не бродячая собака, а сорвавшийся с цепи сторожевой пёс. Тем не менее, в дело вмешалась прокуратура. В ведомстве оценят работу местных властей по отлову и содержанию бездомных собак.

Илья Данильцев, «ТВ Центр»

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Отлов бездомных собак
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