Портал mos.ru пользуется популярностью у старшего поколения

Об этом рассказал Сергей Собянин

Более трёх миллионов жителей столицы старшего поколения пользуются порталом mos.ru. Об этом рассказал сегодня в социальной сети Сергей Собянин.

Мэр отметил, что горожане в возрасте от 55 лет сейчас решают многие ежедневные вопросы, не выходя из дома. Среди самых востребованных сервисов - запись к врачу и подача заявлений на социальные доплаты.

При этом за последние несколько лет москвичей старшего поколения, которые получают городские услуги в онлайн-формате, стало втрое больше, сообщает "ТВ Центр".

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