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История спасения: под Оренбургом полицейские нашли пропавшего малыша

12:33
  • суббота
  • 28 октября 2023

Он чуть не замёрз

Спасли ребёнка, невзирая на опасность. В Оренбургской области двое полицейских нашли пятилетнего малыша, который ушёл из дома и гулял по болотам. Отзывчивость и самоотверженность стражей порядка помогли предотвратить трагедию.
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В нужном месте и в нужное время оказались сотрудники полиции Вадим Лушкин и Сергей Тихонов. Завершив оперативную работу в одном из сёл Бугурусланского района, уже собирались уезжать. Но один из жителей обратился за помощью. Пятилетний ребёнок играл во дворе дома, отец на что-то отвлёкся – и малыша уже нет.

Сначала полицейские объехали территорию на машине, потом разделились. Как оказалось, мальчик перешёл поле, дошёл до оврага и уже в болоте понял, что выбраться сам не может.

Там, по плачу, стоящим по пояс в холодной воде, его и нашли. Замёрзшего ребёнка на руках донесли до машины и отвезли домой. А через несколько дней навестили с подарками.

Кирилл Парменов, «ТВ Центр»

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