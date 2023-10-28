ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Центр России приходит в себя после мощных снегопадов

13:33
  • суббота
  • 28 октября 2023

На дороги вышла техника

Последствия мощного циклона ликвидируют в Нижегородской области. На регион обрушились снегопады и метель. На дорогах - заносы и гололедица, это спровоцировало многочисленные аварии. Смертельное ДТП произошло в Городецком районе: "Ладу" вынесло при повороте на встречную полосу, где она столкнулась с иномаркой. Один человек погиб.

Циклон осложнил дорожную ситуацию в соседней Владимирской области, а также в столичном регионе. Крупная авария произошла накануне вечером в центре Москвы. По предварительным данным, водитель легковой машины не справился с управлением, после чего столкнулся с автобусом.

По прогнозам синоптиков, в выходные непогода в столице сохранится. Горожан призывают быть внимательными, и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Снегопад
Снегопад
Снегопад
Снегопад
Снегопад
Снегопад
Последствия снегопада в Москве
Последствия снегопада в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.