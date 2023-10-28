Центр России приходит в себя после мощных снегопадов

На дороги вышла техника

Последствия мощного циклона ликвидируют в Нижегородской области. На регион обрушились снегопады и метель. На дорогах - заносы и гололедица, это спровоцировало многочисленные аварии. Смертельное ДТП произошло в Городецком районе: "Ладу" вынесло при повороте на встречную полосу, где она столкнулась с иномаркой. Один человек погиб.

Циклон осложнил дорожную ситуацию в соседней Владимирской области, а также в столичном регионе. Крупная авария произошла накануне вечером в центре Москвы. По предварительным данным, водитель легковой машины не справился с управлением, после чего столкнулся с автобусом.

По прогнозам синоптиков, в выходные непогода в столице сохранится. Горожан призывают быть внимательными, и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, сообщает "ТВ Центр".

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