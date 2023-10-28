Взрыв на шахте в Казахстане: более 20 погибших

Продолжается спасательная операция

В Казахстане 21 человек погиб, ещё 23 в эти минуты остаются под землей на шахте имени Костенко в Караганде. В забое произошёл взрыв метана. 208 горняков удалось вывести на поверхность. Как сообщают местные СМИ, 17 из них госпитализированы с отравлением угарным газом.

На месте аварии работают горноспасатели и правоохранительные органы. Создан оперативный штаб. Туда прибыл глава республики. Он поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям погибших. Поисково-спасательная операция продолжается, сообщает "ТВ Центр".

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