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В ООН показали обломки западных ракет, запущенных по России

12:05
  • суббота
  • 28 октября 2023

ВСУ используют американское, немецкое, британское и французское оружие

Значительная часть оружия, которое Киеву поставляет Запад, уходит на чёрный рынок и оказывается в руках террористических группировок. Об этом заявил первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН по ситуации на Украине, сообщает "ТВ Центр".

Дипломат также продемонстрировал обломки западных ракет, которые ВСУ используют для нанесения ударов по гражданским объектам в нашей стране. Полянский подчеркнул: США по сути дали киевскому режиму лицензию на убийство и помогают совершать теракты. При этом Вашингтон сознательно берёт курс на эскалацию конфликта, главная цель которого - ослабление России.

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