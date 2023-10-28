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На месте бывшего завода "МиГ" появится жилой квартал

14:07
  • суббота
  • 28 октября 2023

Подробности сообщил мэр Москвы

В Москве проведут реорганизацию территории бывшего завода "МиГ" в Беговом районе. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, уже заключён договор с инвестором.

На месте промзоны построят современный городской квартал: возведут, в том числе и дома по программе реновации. Кроме того, создадут всю необходимую социальную инфраструктуру: детские сады, школы, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины и офисы.

В итоге появится около 25 тысяч новых рабочих мест. Проект станет одним из самых крупных в сфере комплексного развития территорий столицы, сообщает "ТВ Центр".

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