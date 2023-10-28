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ХАМАС заявил, что наступление Израиля на сектор Газа провалилось

12:15
  • суббота
  • 28 октября 2023

В ЦАХАЛ это опровергают

Наземная атака Израиля провалилась на трёх фронтах. В рядах противника были большие потери в солдатах и технике. С таким утверждением выступил в интервью телеканалу Al Mayadeen член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака.
Израильские танки вошли в сектор Газа

В свою очередь, представитель Армии обороны Израиля Дэниэль Хагари заявил, что вечером 27 октября силы ЦАХАЛ вошли на территорию северной части сектора Газа и расширили наземную деятельность.

"Мы ликвидировали старших командиров ХАМАС. Потерь среди наших сил нет. Мы расширяем гуманитарную деятельность, сегодня в сектор прибудет больше грузовиков с едой, водой и лекарствами", - сообщил представитель израильских военных.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. За это время погибли более шести тысяч человек с обеих сторон.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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