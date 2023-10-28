Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с гибелью шахтёров

Взрыв на шахте унёс жизни более 30 человек

Президент Владимир Путин выразил соболезнования главе Казахстана в связи с аварией на угольной шахте имени Костенко в Карагандинской области. По последним данным, число жертв возросло до 32 человек, продолжаются поиски ещё 14 горняков. Завтра в республике объявлен день траура.

Возле проходной шахты сейчас очень людно: машины спасателей и медиков, журналисты и семьи горняков, которые пытаются узнать хоть что-нибудь о судьбе родственников, сообщает "ТВ Центр".

Предположительно, в шахте произошёл взрыв метана. На момент аварии под землёй находилось 252 горняка. Больше двухсот из них выбрались на поверхность самостоятельно. Несколько десятков горняков попали в больницу.

В Карагандинскую область прилетел президент Казахстана. Касым-Жомарт Токаев провёл заседание оперативного штаба и встретился с родственниками шахтёров.

По факту аварии начато досудебное расследование. Компания-владелец является крупнейшим предприятием горнодобывающего сектора Казахстана, владеет 15 шахтами и рудниками. Президент страны уже поручил прекратить с предприятием инвестиционное сотрудничество.

Это уже вторая за два месяца авария на принадлежащем компании объекте. В августе на шахте Казахстанская загорелась конвейерная лента, из-за чего произошёл пожар. В результате погибли пять горняков и ещё 13 пострадали.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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