На трассе в Египте сгорели десятки машин

Есть погибшие

Более 30 человек погибли и 60 пострадали в результате массового ДТП в Египте. Трагедия произошла в провинции Бухейра на трассе Каир - Александрия.

По предварительным данным, причиной аварии стала утечка масла в пассажирском автобусе, он загорелся. Огонь моментально перекинулся на соседние машины. В результате на дороге столкнулись и сгорели десятки транспортных средств.

На место прибыли 20 карет скорой помощи, пострадавших отвезли в ближайшие больницы. Прокуратура ведёт расследование, сообщает "ТВ Центр".

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