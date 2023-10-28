ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве появится храм в честь Казанской иконы Божией матери

15:20
  • суббота
  • 28 октября 2023

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

В рамках реализации столичной программы "Двести храмов" советник мэра и патриарха Владимир Ресин провёл выездное совещание в Северном административном округе Москвы.

Там возводят церковь в честь Казанской иконы Божией матери. Каменный архитектурный комплекс состоит из храма на 500 человек и приходского дома.

Их спроектировали в традициях древнерусских школ зодчества Чернигова и Новгорода. По планам, строительство должны закончить в следующем году, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Новый храм
Новый храм
Владимир Ресин осмотрел новый храм
Владимир Ресин осмотрел новый храм
Новый храм
Новый храм
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.