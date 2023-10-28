В Москве появится храм в честь Казанской иконы Божией матери

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

В рамках реализации столичной программы "Двести храмов" советник мэра и патриарха Владимир Ресин провёл выездное совещание в Северном административном округе Москвы.

Там возводят церковь в честь Казанской иконы Божией матери. Каменный архитектурный комплекс состоит из храма на 500 человек и приходского дома.

Их спроектировали в традициях древнерусских школ зодчества Чернигова и Новгорода. По планам, строительство должны закончить в следующем году, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"