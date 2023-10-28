Анимационные студии Москвы заработали за три года около 60 миллиардов рублей

Об этом сообщил Сергей Собянин

За три года анимационные студии Москвы заработали более 57 миллиардов рублей. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что анимация стала одним из драйверов развития креативной индустрии столицы, в Москве зарегистрировано более 75% анимационных студий страны.

Собянин рассказал о поддержке индустрии городскими властями. В частности, два года назад статус технопарка был присвоен киностудии "Союзмультфильм", а в этом году таких же преференций удостоен телецентр "Останкино".

С продвижением на зарубежные рынки анимационным компаниям помогает Московский экспортный центр, а департамент культуры знакомит москвичей с лучшими образцами отечественной и зарубежной мультипликации. Финансовую поддержку оказывает мультипликаторам Агентство креативных индустрий.

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