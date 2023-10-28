Для киевского режима не существует никаких ограничений

Украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС, повредив его стены. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Инцидент произошёл вечером 26 октября. ВСУ целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя БПЛА. Один врезался в склад ядерных отходов, два других упали на комплекс административных зданий станции.

Как говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, произошедшее доказывает, что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма. Подобные действия не могли быть совершены без разрешения, а возможно и по прямому указанию западных кураторов Украины, отмечается в комментарии.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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