Лавров предупредил о последствиях уничтожения ХАМАС

Это приведёт к катастрофе

Сергей Лавров предупредил о катастрофе на десятилетия, а возможно, и на столетия, в случае уничтожения Газы. Об этом российский министр иностранных дел заявил в интервью агентству БелТА.

По мнению дипломата, уничтожить движение ХАМАС без больших потерь среди населения сектора Газа невозможно. Лавров напомнил, что в Газе проживает около двух миллионов человек. Изгнание их оттуда спровоцирует долгосрочную катастрофу.

Министр призвал к прекращению военных действий и организации доставки гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа. Сейчас мирные жители этого палестинского анклава остались без воды, еды, электричества, медицинской помощи, топлива.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. За это время погибли более шести тысяч человек с обеих сторон.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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