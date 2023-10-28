ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России: Израиль приступил к наземной операции в Газе

15:48
  • суббота
  • 28 октября 2023

Эскалация конфликта вышла на новый уровень

Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении МИД России. В ведомстве отметили, что палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации.
ХАМАС заявил, что наступление Израиля на сектор Газа провалилось

На Смоленской площади напомнили о том, что Россия неоднократно предупреждала об опасых последствиях такого шага. Наземная операция негативно повлияет на все стороны конфликта и приведёт к резкой деградации гуманитарной обстановки.

Россия также предостерегла внешних игроков от авантюрных решений по разжиганию очередной большой войны на Ближнем Востоке и призвала к консолидации по перезапуску переговорного процесса.

27 октября Армия обороны Израиля заявила о расширении военной операции в секторе Газа. В движении ХАМАС сообщили о том, что отбили все атаки израильских войск, в ЦАХАЛ эти утверждения опровергли. 

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. За это время погибли более шести тысяч человек с обеих сторон.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие армии Израиля
Военнослужащие армии Израиля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.