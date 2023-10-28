МИД России: Израиль приступил к наземной операции в Газе

Эскалация конфликта вышла на новый уровень

Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении МИД России. В ведомстве отметили, что палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации.

На Смоленской площади напомнили о том, что Россия неоднократно предупреждала об опасых последствиях такого шага. Наземная операция негативно повлияет на все стороны конфликта и приведёт к резкой деградации гуманитарной обстановки.

Россия также предостерегла внешних игроков от авантюрных решений по разжиганию очередной большой войны на Ближнем Востоке и призвала к консолидации по перезапуску переговорного процесса.

27 октября Армия обороны Израиля заявила о расширении военной операции в секторе Газа. В движении ХАМАС сообщили о том, что отбили все атаки израильских войск, в ЦАХАЛ эти утверждения опровергли.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. За это время погибли более шести тысяч человек с обеих сторон.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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