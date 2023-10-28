В зоне СВО сбиты два самолёта и 36 беспилотников противника

Об этом сообщили в Минобороны России

Российские войска поразили на аэродроме "Канатово" в Кировоградской области командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

Также за минувшие сутки силами ПВО сбиты украинские самолёты Су-25 и МиГ-29, перехвачены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов HIMARS.

Кроме того, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях сбиты 36 украинских беспилотников.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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