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Собянин рассказал об истории московского водопровода

18:23
  • суббота
  • 28 октября 2023

За 200 лет он сильно изменился

Водопроводные сети Москвы - самые длинные в России, их протяжённость составляет более 13 тысяч километров. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что ежедневно город потребляет 2,8 миллиона кубометров воды.

Собянин напомнил, что первый водопровод появился в Москве 28 октября 1804 года. Тогда его длина была чуть больше 20 километров.

За двести с лишним лет в городе многое изменилось. Сегодня при строительстве и реконструкции водопроводных сетей используются современные технологии.

Мэр пригласил москвичей и гостей города посетить уникальный Музей воды, в котором собрано около 400 экспонатов.

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