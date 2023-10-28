Эрдоган намерен объявить Израиль военным преступником

Об этом президент страны заявил на митинге в поддержку Палестины

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готовится объявить Израиль военным преступником. Президент Турции возложил ответственность на Запад за кровопролитие в Газе, назвав его резнёй, сообщает РИА Новости.

Эти и другие не менее грозные заявления турецкий лидер сделал на массовом митинге в поддержку Палестины, который прошёл в Стамбуле в аэропорту Ататюрка. В акции приняли участие десятки тысяч человек.

"Настоящие хозяева игры в регионе - это те, кто позволяет шалости израильским властям. Израиль и шагу не может сделать без оглядки на них", - сказал, выступая перед многотысячной толпой, Эрдоган.

Те, кто проливал крокодиловы слезы по мирным жителям, убитым вчера в украинско-российской войне, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей в секторе Газа, продолжил турецкий лидер.

Он признал, что каждая страна имеет право на самооборону. Происходящее в секторе Газа Эрдоган назвал не обороной, а открытым и подлым кровопролитием.

После заявлений Эрдогана Израиль принял решение отозвать своих дипломатов из Турции для переоценки двусторонних отношений, сообщает ТАСС.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. За это время погибли более шести тысяч человек с обеих сторон.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

27 октября Армия обороны Израиля заявила о расширении военной операции в секторе Газа. В движении ХАМАС сообщили о том, что отбили все атаки израильских войск, в ЦАХАЛ эти утверждения опровергли.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"