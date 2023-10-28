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Пентагон отрицает своё участие в наступлении Израиля на Газу

19:14
  • суббота
  • 28 октября 2023

Сделано официальное заявление

Американские военные не принимают участие в наземной военной операции Израиля в секторе Газа. Об этом ТАСС заявили в Пентагоне.
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"Это сообщение не соответствует действительности. Никакие силы США не участвуют в наземных операциях в Газе", - подчеркнул представитель Минобороны.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что около пяти тысяч американских военных участвуют в наземной операции ЦАХАЛ.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. За это время погибли более шести тысяч человек с обеих сторон.

В ответ армия Израиля нанесла удары по территории палестинского анклава, а министр нацбезопасности страны объявил в Израиле чрезвычайное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

27 октября Армия обороны Израиля заявила о расширении военной операции в секторе Газа. В движении ХАМАС сообщили о том, что отбили все атаки израильских войск, в ЦАХАЛ эти утверждения опровергли.

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