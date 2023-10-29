При обстреле Ливана повреждена штаб-квартира миротворцев ООН

Противостояние на Ближнем Востоке продолжается

Израиль и палестинское движение ХАМАС сегодня снова обменялись ракетными ударами. Сирены воздушной тревоги несколько раз за ночь звучали в Ашкелоне на юге еврейского государства, сообщает "ТВ Центр".

А ЦАХАЛ опять обстрелял территорию Ливана, снаряд попал в штаб-квартиру миротворцев ООН. Но главное направление израильских атак - по-прежнему сектор Газа. Премьер Нетаньяху заявил: война будет долгой и трудной, но его страна к этому готова.

Армия постепенно усиливает обстрелы и готовится к расширению наземной операции. Очередной бомбардировке подвергся лагерь беженцев Джабалия. По данным палестинского Минздрава, число жертв с начала эскалации превысило восемь тысяч, половина из них - дети.

Тем временем, в секторе Газа сегодня снова появился доступ в интернет, до этого анклав был полностью отрезан от всех видов связи. А в движении ХАМАС сообщили о готовности к обмену заложников на пленных, которые находятся в израильских тюрьмах.

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