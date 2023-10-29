ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

При обстреле Ливана повреждена штаб-квартира миротворцев ООН

10:25
  • воскресенье
  • 29 октября 2023

Противостояние на Ближнем Востоке продолжается

Израиль и палестинское движение ХАМАС сегодня снова обменялись ракетными ударами. Сирены воздушной тревоги несколько раз за ночь звучали в Ашкелоне на юге еврейского государства, сообщает "ТВ Центр".
МИД России: Израиль приступил к наземной операции в Газе

А ЦАХАЛ опять обстрелял территорию Ливана, снаряд попал в штаб-квартиру миротворцев ООН. Но главное направление израильских атак - по-прежнему сектор Газа. Премьер Нетаньяху заявил: война будет долгой и трудной, но его страна к этому готова.

Армия постепенно усиливает обстрелы и готовится к расширению наземной операции. Очередной бомбардировке подвергся лагерь беженцев Джабалия. По данным палестинского Минздрава, число жертв с начала эскалации превысило восемь тысяч, половина из них - дети.

Тем временем, в секторе Газа сегодня снова появился доступ в интернет, до этого анклав был полностью отрезан от всех видов связи. А в движении ХАМАС сообщили о готовности к обмену заложников на пленных, которые находятся в израильских тюрьмах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Миротворцы ООН в Ливане на границе с Израилем
Миротворцы ООН в Ливане на границе с Израилем
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.