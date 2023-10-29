Обеспечил надёжную связь: всё о подвиге ефрейтора Синицына

Бойцы самоотверженно сражаются

В Минобороны рассказали о новых примерах героизма наших военнослужащих. Старший сержант Дмитрий Иванов со своим расчётом получил данные с беспилотника о перемещении противника. Украинская диверсионная группа двигалась с плавсредствами к берегу реки.

Дмитрий рассчитал координаты стрельбы, и первый же залп из РСЗО "Град" уничтожил боевиков. Попытка ВСУ высадить десант и создать плацдарм для наступления провалилась, сообщает "ТВ Центр".

Ефрейтор Александр Синицын во время обороны одного из населённых пунктов обеспечивал связь внутри батальонной группы. Когда наши рубежи подверглись массированному артобстрелу противника, Александр с риском для жизни сумел добраться до командно-штабной машины, вывел её из-под огня и сохранил связь с подразделениями. Вскоре радикалы были отброшены на прежние позиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"