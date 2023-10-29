Над Землёй взошла кровавая Луна

Её можно было наблюдать в любой точке мира

Этой ночью над Землей взошла кровавая Луна. Правда, само ночное светило цвет не меняло - это только оптическая иллюзия, отмечают учёные.

Солнечные лучи рассеиваются в атмосфере Земли, и спутник кажется красным или коричневым. В этот раз Луна погрузилась в тень более чем на четыре часа.

Увидеть редкое явление могли на всех континентах, даже в Антарктиде. Частичное лунное затмение, последнее в этом году, при благоприятной погоде наблюдали и россияне на всей территории страны.

В Сети уже появились впечатляющие кадры. К слову, недавно стало известно, что Луна может быть на 40 миллионов лет старше, чем считалось ранее, сообщает "ТВ Центр".

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